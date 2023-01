Hedy (65) klopt als eerste aan bij noodfonds hoge energierekening: ‘Je hoeft je echt niet te schamen’

met video Lisa uit Goes loopt tegen depressie op Blue Monday: ‘Het ligt altijd op de loer’

Lisa Ham (28) ondervond aan den lijve hoe het is om depressief te zijn. Ze weet ook heel goed hoe belangrijk aandacht voor geestelijke gezondheid is. Daarom trekt ze vandaag, op de ‘depressiefste dag van het jaar’, haar loopschoenen aan voor de Blue Monday Run. ,,Want een depressie blijft altijd op de loer liggen.”

16 januari