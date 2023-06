Helder in Bergen op Zoom vanochtend

Bonden roepen hoogste baas van Fokker Elmo te hulp over uitblijven verhuispre­mie: ‘Ernstige situatie’

HOOGERHEIDE - Een 'brandbrief’ aan de hoogste baas van moederbedrijf GKN Aerospace, moet een eind maken aan het conflict over de verhuisbonus van medewerkers van Fokker Elmo in Hoogerheide. Zij willen ook drie maanden salaris extra als ze in Papendrecht gaan werken, want een soortgelijke ‘blijfbonus’ krijgen collega's in Helmond ook .