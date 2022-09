Heldhaftige redders uit Bergen op Zoom postuum geëerd met prestigieuze onderscheiding Yad Vashem

Directeur Rik Peters: ‘PopMonu­ment past naadloos in meer steden’

BERGEN OP ZOOM - Rik Peters (44) was directeur van het IT-bedrijf Datamex Automatisering. Sinds hij dat bedrijf verkocht richt hij zich weer volledig op zijn eerste liefde: de organisatie van muziekevents. Sinds dit jaar is hij directeur PopMonument. ,,Het is de bedoeling stap voor stap te groeien.”

6 september