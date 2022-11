Het Bergse ondernemersfonds is gered: kerststal, feestverlichting en koopweekenden blijven bestaan

Analyse Van Bergen beleefstad blijft na de val van Sterck weinig over, of weten onderne­mers het tij te keren

BERGEN OP ZOOM - Het licht gaat uit in de Bergse binnenstad. Net als bij de Brexit bepaalt een fanatiek stemmende minderheid, in dit geval kleine winkeliers, het lot voor iedereen. Resultaat: alleen verliezers. Want van Bergen op Zoom beleefstad lijkt weinig meer over.

9 december