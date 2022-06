Het buitenbad van Laco is weer open: technische storing is opgelost

Grote onzekerheid

Frank Roggenkamp, namens sportonderneming Laco beheerder van het zwembad, verkeerde twee weken geleden nog in grote onzekerheid over wanneer alles gerepareerd zou zijn en het buitenbad weer open kon gaan. ,,We zijn opgelucht dat de storing toch nog sneller is opgelost dan verwacht’’, vertelt een blije Roggenkamp.

Afgelopen woensdag ging de toegangspoort van het zwembad, vijf weken later dan gepland, eindelijk weer open, maar door het matige voorjaarsweer was het niet echt druk. Hij bedankt de monteurs die er in geslaagd zijn om de storingen op te sporen en alsnog op korte termijn hebben verholpen. ,,Het is vandaag en morgen prachtig weer, dus we hopen dat we weer veel gasten mogen ontvangen die zich kunnen vermaken in en om ons buitenbad.’’