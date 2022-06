Het carillon van de Martinuskerk staat al maanden stil: ‘Wie laat het klokkenspel weer spelen?’

Paul en Jeanine starten dagbeste­ding Het Koetshuys: ‘We kijken vooral wat cliënten zelf willen doen’

HALSTEREN - Paul en Jeanine Schepers wonen sinds 1 mei aan Buitenlust in Halsteren (tegenover tuincentrum de Sfeertuin). Midden in de natuur, een plekje dat een en al rust uitstraalt. De perfecte plek om een dagbesteding te beginnen, vinden ze. ,,Want niet iedereen houdt van horeca of dieren.”

31 mei