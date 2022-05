‘Het maakt hen niet uit wat de gevolgen zijn’: twee jaar cel geëist tegen daders gewelddadige overval

Hier in Bergen op Zoom verblijven straks 435 arbeidsmi­gran­ten: ‘Mensen niet wegstoppen’

BERGEN OP ZOOM - De arbeidsmarkt schreeuwt om personeel. Tegelijkertijd ontbreekt het aan huisvesting. Zes kadepanden aan de Havendijk, op de plek van voormalig ijzergieterij De Holland in Bergen op Zoom, moeten daar verandering in brengen. Over drie jaar verblijven daar circa 435 arbeidsmigranten.

14 mei