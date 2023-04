Het Parkkeetje is nu echt een monument, toekomstige koper mag het niet grondig verbouwen of afbreken

indebuurt.nl Besparen maar: op deze dag ga je met korting naar het Klimbos in Bergen op Zoom

Als een aapje van boom naar boom, dat kan bij Klimbos Brabantse Wal in Bergen op Zoom. In april bestaat het klimparadijs tien jaar en dat wordt gevierd met een feestje én een leuke actie. Je kunt op de speciale feestdag namelijk met dikke korting het parcours over.