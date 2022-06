Hoe gemeente Tholen miljoenen euro’s misliep door beroerde deal met een distributiecentrum

Terwijl een groepje wielrenners neerstrijkt op een terras, uitkijkend over het pittoreske haventje, stroomt even verderop de Onze Lieve Vrouwekerk leeg met trouwe gelovigen. Tholen op zondagochtend. Business as usual in het doorgaans zo rustige, godvrezende stadje. Maar die rust is schijn.