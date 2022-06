Hoefijzergooien en ringsteken bij het middeleeuws spektakel in Steenbergen

Als ze het niet weten, worden ze natuurlijk alsnog doorgelaten voor het middeleeuws spektakel van Scouting Steenbergen.

Ter gelegenheid van 750 jaar stad Steenbergen keerde de scouting rond hun gebouw De Wallenburgh aan de Oude Vest terug naar de middeleeuwen. ,,Vroeger hebben we het spektakel al eens gedaan in het park’’, vertelt een van de hovelingen. ,,Nu zitten we hier tussen de wallen van de stad bij de Wallenburgh(t).”

Oudhollandse spelletjes

Op het terrein van de burcht spelen de kinderen (oudhollandse) spelletjes, zoals hoefijzergooien, blikwerpen, grote zeepbellen maken of sjoelen. Bij de sjoelbak staat het 4-jarige prinsesje Lilly (van Overveld). Haar moeder vertelt dat Lilly al gelijk na het wakker worden met haar kleding bezig was.

Even later zit het prinsesje in een kruiwagen om ring te steken. Daarbij geeft ze haar vader, die de kruiwagen geblinddoekt moet sturen, aanwijzingen. Dan komt de geur van eten je tegemoet. Op houtskoolvuur bereiden koks groentesoep, stukjes kip en varkensvlees voor de bezoekers.

Kinderen mogen de gracht van de burcht oversteken met een vlot of kabelbaan. ,,Het is eng, maar heel leuk’’, roept iemand net terug van de kabelbaan. Eng of niet, de volgende klimt goed met een tuigje beveiligd de trap op om hoog vanuit een boom over het brede water van de gracht te vliegen.

Ook is het leuk om instrumenten uit te proberen, middeleeuwse dans en muziek in te studeren. Of boogschieten, zelf pijl en boog te maken , een hut van bamboe bouwen. ,,Een mooi spektakel’’, is de hoveling het met kinderen eens. ,,Mooi voor onze leden, maar ook om leden te werven, want scouting is zo ontzettend leuk.’’

