Hoeveel extra vluchtelingen kan Brabant nog herbergen? ‘Nog meer opvangplekken vinden wordt heel lastig’

In juni had het kabinet, om te voorkomen dat de crisis in de vluchtelingenopvang in Ter Apel helemaal uit de hand loopt, de veiligheidsregio’s ook al gevraagd om tijdelijk extra noodopvang te regelen. Voor de drie Brabantse veiligheidsregio’s ging het toen ook al om in totaal 775 plaatsen.