Honderd meiden in de werkplaats bij Girls’ Day in Bergen op Zoom: ‘Zo hard wordt hier normaal niet gegild’

Burgemees­ter Frank Petter heeft ziekte van Parkinson

BERGEN OP ZOOM - Bij burgemeester Frank Petter (65) is recent de ziekte van Parkinson vastgesteld. Het is voor hem geen reden zijn functie neer te leggen. ,,Natuurlijk was het een schok, maar ik zie de toekomst vol vertrouwen tegemoet, ben niet van plan achter de geraniums te gaan zitten.”

5 april