Honderden muzikanten bijeen op muziekfestival in Steenbergen om jubileumlied te presenteren

STEENBERGEN - ,,Iedereen, van groot tot klein, zou wat trotser mogen zijn. Want we hebben het hier echt heel erg fijn.’’ Honderden muzikanten, koorleden en publiek zongen zondagmiddag tijdens muziekfestival Fortissimo’22 deze tekst uit het nieuwe Steenbergse Jubileumlied.

,,Muziek en zang verbinden’’, laat burgemeester Ruud van den Belt weten. ,,Samen maken we geschiedenis met deze viering van 750 jaar stad steenbergen en 25 jaar gemeente Steenbergen.” Onder leiding van dirigent Junior Huigen studeerden harmonieën, jeugd- en percussieorkesten en koren het lied in. ,,We repeteren in stukjes’’, legt de dirigent uit die het lied samen met Niels van Willigen en Caio Bouwens componeerde. ,,Want we gaan het niet nu al helemaal prijsgeven.’’

Voor de echte uitvoering reikte Jantien Westerveld aan wethouder Esther Prent de Méér Muziek in de Klas-bokaal uit. ,,Weet je wat zo leuk aan Steenbergen is’’, vertelt Westerveld, directeur van Méér Muziek in de Klas. ,,Dat het hier vanzelf is gegaan. Alle partijen van belang hebben samengewerkt, zoals scholen, muziekonderwijs, muziekverenigingen en (harmonie) orkesten.” Wethouder Prent toonde zich trots op de bokaal die na een rondje langs de scholen een mooie plek in het gemeentehuis krijgt.

Volledig scherm Honderden muzikanten kwamen samen op het plein. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Zeven locaties in het centrum

Dan is het grote moment aangebroken en spelen en zingen orkest, koren en publiek het jubileumlied. De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement met blije mensen op alle zeven locaties in het centrum. Zo waren er optredens van de harmonieën Sint Caecilia uit Kruisland en uit Steenbergen Volharding en Amicitia. Ook jeugdorkesten waren goed vertegenwoordigd, waaronder de spelenderwijs schoolorkesten. Maar ook het eerste concert van de Joe Joe Brassband.

En dat is nog niet alles: een vriendengroep uit Steenbergen die pas na carnaval hun band oprichtte. Of de vele koren die op de Markt en in een van de kerken optreden. Popkoor The Sparrow’s dat zingt in een tussenstraatje op weg naar een optreden of in de theaterzaal van Mira Ceti ‘de Southwall Singers’ van woonvoorziening ‘SDW Aan de Zuidwal’ die het leuke Banenlied zingen. Voor de afsluiting van de dag is er ook een gevarieerd programma. Met onder meer op de Markt het swingende geluid van ‘Persi Swing Collective Bigband’ en in ’t Wapen van Steenbergen hardrock/metal van Shabby Harry’s.

