Hoop dat buitenzwembad Laco deze zomer toch open kan, leeft nog steeds: ‘Seizoen is nog lang’

,,Specialisten zijn bezig met het opnemen van de schade, maar we kunnen nog niet speculeren over hoe lang het gaat duren om alles op te lossen", zegt manager Frank Roggenkamp. ,,Toch hebben we de hoop zeker nog niet opgegeven dat ons buitenbad alsnog open gaat. Ik ga er niet vanuit dat het hele zomerseizoen in het water valt.”

Het Laco buitenbad zou op 23 april de poorten openen, maar op tweede paasdag ging er iets mis bij het vullen van het bad en liep de machinekelder onder water. ,,Dat gaf nogal wat schade. Kosten en tempo van herstel kan ik nog niet inschatten. Bij De Stok in Roosendaal duurde een vergelijkbare situatie vrij lang, wij hopen dat het bij ons sneller kan.”

Pompen eruit gehaald

Stap voor stap wordt bekeken welke onderdelen nog bruikbaar zijn. ,,Zo zijn de pompen eruit gehaald, we kijken of die nog te reviseren vallen. Verder zijn we afhankelijk van leveranciers van materialen, in deze tijd ook geen feestje.”

Toch blijf hij optimistisch. ,,Met het mooie weer in aantocht zijn we erbij gebaat snel op te kunnen. Zodra de exacte schade duidelijk is, kan het best snel gaan met het terugplaatsen van onderdelen, testen en openen.” Roggenkamp adviseert zwemmers om de website goed in de gaten te houden.

,,Het peuterbad wordt deels anders aangestuurd en liep minder schade op. Dat kan mogelijk binnen enkele weken open. Bij het grote bad denken we in maanden, maar het seizoen loopt tot en met zondag 4 september. Het kan nog meevallen.”