Horecaondernemers haken toch allemaal aan bij de leutneutbon: ‘De leutvierder is de grote winnaar’

Varkenshou­der wint rechtszaak tegen gemeente Bergen op Zoom over uitbrei­ding stallen: ‘Afwijzing niet onderbouwd’

BERGEN OP ZOOM - De rechter in Breda heeft de gemeente Bergen op Zoom ongenadig hard op de vingers getikt over het afwijzen van de uitbreidings- en verbeteringsplannen van varkenshouderij Naalden. De rechter oordeelt dat de gemeente er een potje van heeft gemaakt en haar huiswerk over moet doen.

16 januari