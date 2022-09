Huizen bezichtigen, waar let je op? ‘Energielasten waren eerst een non-issue, nu is het héél relevant’

Emotioneel afscheid van Putse kerk

PUTTE - Nadat zes weken geleden een afscheidsdienst was in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Huijbergen, was gisteren een allerlaatste kerkviering in de Sint Dionysiuskerk in Putte. Oorzaak voor sluiting is het teruglopend kerkbezoek.

25 september