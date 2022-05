‘Ieder kind krijgt de kans mee te doen’: Steenbergen ontvangt prijs voor het muziekonderwijs

Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en laat ze hun talenten ontdekken. Helaas is er op veel scholen in Nederland nauwelijks tijd en ruimte voor. ,,In Steenbergen is er die wel”, aldus muziekdocent Claudia de Groen. ,,Muziekonderwijs staat in veel plaatsen onder druk. Vroeger gebeurde dat in de vrije tijd. Sinds er minder gesubsidieerd wordt, is dat voor veel gezinnen onbetaalbaar en is het onderwijs richting het reguliere onderwijs opgeschoven.”