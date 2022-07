‘Ik ben nog steeds heel gelukkig met mijn priesterschap’

OnderscheidenPater Bertus van Schaik (87) is dankbaar dat hij nog iedere dag in de heilige mis mag voorgaan en heeft zich vanaf zijn priesterwijding in 1964 ingezet voor de ziekenzorg en gaf godsdienstles op scholen.

Hoe hebben ze u naar het gemeentehuis gelokt?

Mensen uit Nieuw Vossemeer van onze prachtige parochie zouden een lintje krijgen. Geen haar op mijn half kaal hoofd die er aan dacht dat één van die lintjes voor mij zou zijn. En mijn bijdrage aan kerk en samenleving is, nu ik oud geworden ben, nog zeer bescheiden.

Maar u bent toch nog heel actief?

Drie avonden in de week sta ik ’s avonds in de kapel van de H. Joannes de Doperkerk aan het altaar. Daar zouden trouwens best wat meer kerkgangers bij mogen komen. Prachtig dat ik in het weekend mag voorgaan in drie kerken in de Sint Anna en Christoffelparochie. Dat waren meer kerken, zelfs tot in België, nu blijf ik in de directe omgeving. Wat mijn preken betreft vind ik zelf dat die hooguit een zesje verdienen. Ben nog steeds heel gelukkig met mijn priesterschap en zie mezelf als dankbaar knechtje van de Lieve Heer en de kerk van Jezus Christus.

Voor u is ziekenzorg erg belangrijk.

Vanaf dat ik tot priester ben gewijd altijd prioriteit gegeven aan de zorg voor zieken en heb daar extra studie voor gedaan. Ook cursussen geven aan ziekenbezoekers en stervensbegeleiders, bijvoorbeeld vrijwilligers, maar ook in ziekenhuizen en de verpleging. Reclame voor deelname was niet nodig, mond op mond-reclame was voldoende om weer te beginnen aan een serie avonden.

U heeft ook jaren godsdienstles gegeven.

Heb ik met veel plezier gedaan en waren vrolijke en blije ontmoetingen tussen kinderen en de kerk. Toen ik de zeventig al gepasseerd was ben ik gestopt. Bij basisschool Merijntje vonden ze het op die leeftijd welletjes en in De Heen werd de school bij gebrek aan genoeg leerlingen gesloten. Op de voormalige agrarische school waren leerlingen soms moeilijk te bereiken tijdens de les, maar in de pauzes lukte dat weer wel.

De heilige Moeder Maria is erg belangrijk voor u.

Veruit mijn favoriet en heel veel liefde ondervonden van Maria bij mijn vele bedevaarten naar Medjugorje in Bosnië-Herzegovina. Wonderlijke plek waar miljoenen mensen overal vandaan komen en men in Nederland weinig van weet. Komt denk ik omdat bisschoppen er hier niet over spreken. Maria verschijnt er met boodschappen die naar Jezus wijzen. Spreek haar zelf dagelijks vele malen aan, zij is de koning van de vrede. Het rozenkransgebed is een krachtig wapen in de strijd voor een betere wereld.