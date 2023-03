‘Ik word er verdrietig van, al dat afval, waarom doen mensen dat?’, zegt Eline (9), die meehelpt met de Landelijke Opschoondag

indebuurt.nl Uit de oude doos: deze supermarkt zat vroeger op de Grote Markt

Een brood, iets lekkers voor bij de koffie of een volle tas boodschappen. Iedere Bergenaar is weleens in een Bergse supermarkt te vinden. Maar wist je dat er vroeger ook een supermarkt middenin de binnenstad zat? Kijk snel verder voor de foto’s.