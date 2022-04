In de hobbykamer van Conny vind je de wereld van Olly en Dolly

Olly en Dolly zijn de gehaakte knuffels van een centimeter of twintig groot. Conny maakte ze zelf. De hobbykamer van Conny bestaat ruwweg uit twee delen. Aan de ene kant zien we uitpuilende kasten met de meest uiteenlopende knutselspulletjes.

Aan de andere kant staat de wereld van Dolly en Olly. Er is een keuken, een kampeerplaats, het meer met de boot, een slaapkamer, woonkamer en tuin. En, en nu geven we misschien wel al heel veel weg van de nabije toekomst: er is een kinderkamer.

Een plek om je even helemaal terug te trekken en te doen wat je leuk vindt. Dat is de hobbykamer voor veel mensen. Wij laten je elke week zo’n ruimte zien.

Elke kamer of landschap is gebouwd in een kartonnen doos. Wat opvalt, is het enorme oog voor detail dat Conny daarbij heeft. En werkelijk alles kan ze gebruiken. Mandjes worden omgetoverd tot een bed, ijsstokjes worden tafeltjes en veel, heel veer accessoires haakt ze er zelf bij. ,,Ik ben hier bijna dagelijks mee bezig”, vertelt ze.