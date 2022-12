In de loopgraven aan de Pastoor Jutenlaan, om een parkeergeschil: ‘Gemeente wil mij elimineren’

De Maagd kleurt oranje en niet vanwege het WK voetbal: aandacht voor geweld tegen vrouwen

BERGEN OP ZOOM - Het is niet vanwege het WK voetbal dat theater De Maagd, Het Ravelijn en het politiebureau oranje kleuren. Bergen op Zoom heeft is medestander in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en heeft zich aangesloten bij Orange the World.

24 november