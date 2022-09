Ina (99) vliegt van Las Vegas naar Bergen voor een potje augurken en piccalilly: ‘Mooi, dat het nog bestaat’

VRAAG & ANTWOORD ‘Mag ik rechts inhalen op de snelweg als anderen onnodig links rijden?’

‘Op de route Eindhoven-Schiphol bestaat een groot deel van de snelweg uit vijf rijstroken’, aldus lezer Tuscar Leiseboer in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Vaak rijden er auto’s op de vierde of zelfs vijfde rijstrook terwijl er meer dan genoeg ruimte is op de eerste drie. Als ik op de eerste strook rijd en zo’n auto in wil halen, moet ik dan helemaal naar de vijfde (meest linker) strook als er iemand op de vierde rijdt?’

27 september