Jammer: er komt voorlopig geen boerenmarkt in Bergen op Zoom

indebuurt.nl Even binnenglu­ren: dit is het duurste huis dat nu in Bergen op Zoom te koop staat

In de gemeente Bergen op Zoom staan regelmatig bijzondere huizen te koop. Van kleine arbeiderswoningen tot opvallende stadsvilla’s. Deze keer kijken we even binnen bij het duurste huis dat momenteel in onze stad te koop staat: een villa waar jij je zo op een zonnige zomerbestemming waant.