Jassendief (14) uit Ossendrecht aangehouden in Goes, bedreigde leeftijdgenoot

Bewoners Goudbaard in Bergen op Zoom in de kou door haperende verwarming; 15 graden in de huiskamer

BERGEN OP ZOOM - ‘In Oekraïne is het erger’, relativeren sommige bewoners van appartementencomplex Goudbaard in Bergen op Zoom de verwarmingsperikelen die donderdag begonnen. Maar vervelend is het wel als het maar 15, 16 graden wordt in je huiskamer.

12 december