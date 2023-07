Joey runt de Bergse Mannenspeeltuin: 'Maar ook vrouwen zijn welkom'

indebuurt.nlVerscholen in de Bergse bossen vind je de Bergse Mannenspeeltuin. Boogschieten, racen met op afstand bestuurbare auto’s en rijden in mini-tanks; het kan hier allemaal. Voor de Bergse Joey Fehr (30) is het een dagelijkse bezigheid. “Ik ben echt verwend met mijn werk.”