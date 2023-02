Johan Buijs (1941 - 2023), bedenker van de leutneutbon, overleden

Update Krabbegat verwelkomt spiksplin­ter­nieu­we Blauwe Schuit met prins Wannes III: ‘De leut regeert weer’

KRABBEGAT (BERGEN OP ZOOM) - Op de golven van de leut is de Blauwe Schuit zaterdagmiddag aangekomen in ‘t Krabbegat. En daarmee is Vastenavend nu echt in alle hevigheid losgebarsten. ,,De leut regeert weer over de stad. En wie de leut et, et de toekomst”, zei de Gròòtste Boer.