Jongeren openen nieuwe Ramerie: ‘Als ik wakker word heb ik zicht op de Peperbus’

Dode vissen aangetrof­fen in Steenbergs water, oorzaak vooralsnog niet bekend

STEENBERGEN - In het water rondom het Eiland van Nassau in Steenbergen zijn dode vissen aangetroffen. De vermoedelijke oorzaak is een te grote populatie, waardoor een infectie is ontstaan. Dat laat waterschap Brabantse Delta weten.

2 mei