Joocke Scholten bedankt zorgpersoneel: ‘Dankzij hun oplettendheid ben ik door het oog van de naald gekropen’

Lichtpuntjes,,De aanwezigheid en medemenselijkheid van mensen die werkzaam zijn in de zorg zijn mijn lichtpuntje dit jaar. En dan bedoel ik in brede zin, de huisarts, verpleegkundige en specialist. Dankzij hun oplettendheid ben ik door het oog van de naald gekropen.

Afgelopen mei kwam ik met een vermeende blindedarmontsteking bij de huisarts. Die vertrouwde het niet helemaal en stuurde mij door naar het Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Ik kwam bij een radioloog voor een echo en daarop was te zien dat ik enkele cysten had, waaronder een op mijn eierstok. Zo kwam ik na onderzoek terecht bij de gynaecoloog en hoorde ik dat ik geopereerd moest worden, maar het was geen spoedgeval.

In september volgde een kijkoperatie. Dan nemen zij in die operatiekamer, medisch gezien, jouw lichaam over. Ze houden je hand vast, omdat ze zien dat je het moeilijk hebt. Ze leggen een dekentje over je benen tegen de kou. Niets is te veel voor ze.

Nooit hoor je iets over de liefdevolle behandeling die je daar krijgt. De cyste bleek toch kwaadaardig te zijn, maar ze waren er op tijd bij. Ik heb alle vertrouwen in een goede afloop, mede dankzij deze mensen in de zorg.”

Joocke Scholte (71),

Bergen op Zoom

