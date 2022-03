Interview Bergenaar droomt van elektrisch vliegen: ‘Ik haal energie uit dingen die als onhaalbaar worden gezien’

BERGEN OP ZOOM - Hij was betrokken bij de introductie van de eerste elektrische auto in het land. En later bij de komst van de eerste elektrische bussen en de door accu’s aangedreven vrachtauto. Jeroen Kroonen zet die kennis nu ook in om elektrisch vliegen mogelijk te maken.

15 maart