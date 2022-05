Kate-lynn (20) uit Halsteren is boerin: ‘Als ik tussen de koeien loop en op de trekker zit, voel ik me trots’

Jongen (17) bedreigd en geslagen met wapen in steegje in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - In een steegje achter het Zonneplein in Bergen op Zoom is vrijdagavond omstreeks 22.45 uur een 17-jarige jongen bedreigd en geslagen met een wapen. Hij raakte daarbij niet gewond. Dat meldt de politie.

