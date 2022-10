Kelderende huizenprijzen vooral in Roosendaal, Bergen op Zoom nog licht in de plus

Rijk pompt 5 miljoen in Bergs bouwplan: Spaensche Scharen kan versneld worden ontwikkeld

BERGEN OP ZOOM - De bouw van minimaal 600 woningen in de toekomstige wijk Spaensche Scharen komt in een stroomversnelling nu het Rijk 5 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. Geld dat is bedoeld voor de aanleg van wegen en kabels. ,,Hopelijk kunnen we begin volgend jaar starten met de voorbereidingen”, zegt woordvoerder Erwin Stander.

