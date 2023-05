Kennismaking met werken in de bouw: ‘Het is lekker fysiek werk, kijk maar eens naar al die sixpacks’

INTERVIEW Will Soffers stopt na 40 jaar met schoolcon­cer­ten: ‘Het enthousias­me van al die kinderen inspireer­de mij’

BERGEN OP ZOOM - Zowat 40.000 kinderen kwamen in de loop der tijd dankzij de schoolconcerten in aanraking met jazz. Will Soffers stond veertig jaar geleden aan de wieg van het educatieve project dat niet meer weg te denken is als onderdeel van JazzBoz.