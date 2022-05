Kerken, oude schoolgebouwen, oude boerderijen: Woensdrechts erfgoed wordt in kaart gebracht

Dominique Hopmans (26), de benjamin van het Bergse college: ‘Ik wil de stad beter maken’

BERGEN OP ZOOM - Dominique Hopmans is net 26 en draait pas vier jaar mee in het Bergse politieke circuit. Toch trok hij voor de VVD de kar van het formatieproces en had de leiding bij de coalitie-onderhandelingen. Nu verruilt hij zijn raadszetel voor het pluche en is de jongste wethouder in het vijfkoppige gemeentebestuur. ,,Dit is mijn grootste passie.”

18 mei