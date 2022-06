Kerkgebouw Woensdrecht mag toch niet zo maar plat

De kerk is door bouwbedrijf de Nijs-Soffers gekocht en wil de kerk verbouwen en de kerktoren behouden. Twee weken geleden vertelde Luc de Nijs van de bouwgroep dat het onmogelijk is om het schip (kerkgebouw) te verbouwen en dat men overweegt om het schip te slopen , om plaats te maken voor woningen.

Kerkgebouwen laten bestaan

,,Dit past niet in de visie om de silhouetten van de kerkgebouwen te laten bestaan”, stelde Mathijssen. Van Agtmaal vertelde dat ook hij verbaasd was over het plan van De Nijs om het schip te slopen. ,,Ik heb via de media moeten vernemen. Ik heb toen meteen contact opgenomen met Luc de Nijs om een gesprek in te plannen.”