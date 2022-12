Kerstdiner in restaurant? Niet overal en niet alle dagen: ‘Je moet het personeel tevreden houden’

Nieuw verpleeg­huis in Hoogerhei­de gaat Hooger­waard heten en bereikt hoogste punt

HOOGERHEIDE - Hoogerwaard. Zo gaat het nieuwe verpleeghuis voor tanteLouise in Hoogerheide heten. Maandag is het hoogste punt bereikt van het 138 kamers grote complex, dat in kwartaal drie van 2023 wordt opgeleverd.

