Kerstdiner in restaurant? Niet overal en niet alle dagen: ‘Personeel tevreden houden’

Traktatie van 50.000 muffins en cookies in zorg en onderwijs: ‘Mensen reageren zo dankbaar’

BERGEN OP ZOOM - Zo’n 50.000 chocolade muffins en cookies zijn onderweg naar zorgpersoneel en hun cliënten, docenten en leerlingen, vluchtelingen of minima in West-Brabant. Uitgedeeld door Samen in de Regio. ,,Ik voel me een beetje kerstvrouw.”

19 december