Kille realiteit: Oekraïeners wonen niet in Bergen, ze worden opgevangen

Dan zijn er ineens twijfels over ontmante­len Doel 3, de Belgische kerncentra­le vlakbij de grens

WOENSDRECHT - In België zijn er twijfels ontstaan of de ‘scheurtjescentrale’ Doel 3 moet worden ontmanteld. Afgesproken is deze reactor van de Belgische kerncentrale op 23 september te sluiten. Zorgen over over het huidige energie-aanbod doet de Belgische politiek echter daarover twijfelen.

16 september