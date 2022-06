Klaas (6) oefent een ‘wall spin’ tijdens de training van Trafo: ‘Hij is niet bang van hoogtes’

Veel publiek, minder ruiters op Concours Hippique in Halsteren: ‘Hier is het tenminste nog gezellig’

HALSTEREN - Het Concours Hippique op Fort de Roovere in Halsteren heeft sfeer, daar zijn de bezoekers het wel over eens. ,,Het weer is goed, het is een prachtig terrein, het is gezellig. Wat wil je nog meer?’’

26 mei