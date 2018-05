Klaas Otto niet langer vervolgd voor bedreiging officier Greetje Bos

Dit meldt zijn advocaat, Louis de Leon. Officier van justitie Bos (45), die wethouder van Breda wordt, maakte de afgelopen veertien jaar carrière als crime-fighter en de laatste jaren met name tegen grote georganiseerde misdaad in Brabant.



Vorig jaar zomer kwam bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) de tip binnen dat Otto iemand opdracht zou hebben gegeven officier Bos uit de weg te ruimen. De Bergenaar ontkende en een verdachte connectie werd vrijgelaten.



Otto, inmiddels voorlopig op vrije voeten, zat destijds al geruime tijd in voorarrest wegens een reeks van zaken. Later werd hij overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Zijn advocaat in deze zaak, Louis de Leon, zei steeds dat het OM 'Klaas zocht'.