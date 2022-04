Klimmen en klauteren: de nieuwe Kruislandse natuurspeeltuin is open

Woensdagmorgen opende wethouder Wilma Baartmans officieel de grote natuurspeeltuin bestemd voor kinderen in heel Kruisland. Vijf jaar geleden waren al ideeën voor het braakliggende terrein in de wijk De Darink, maar bijvoorbeeld het plan voor een fietscrossterrein haalde het niet.

Houten toestellen

,,Dorpsraad en gemeente zijn om de tafel gaan zitten om deze plek om te toveren tot een natuurspeeltuin’’, legt jongerenwerker Dominique McNelly uit. ,,Bloemetjes en gras zijn gezaaid en dieptes en hoogtes gemaakt. Nu staan alle houten speeltoestellen er.’’ Rob van Eekelen en Bernard Hack van de dorpsraad vullen aan dat jong en oud op het terrein kan spelen, in de kooi of in de speeltuin. ,,Er komen nog twee picknicktafels zodat ouders, opa’s en oma’s erbij kunnen gaan zitten.’’

Ze zijn blij met de financiële bijdragen van de gemeente en subsidies. ,,Er is ook een lege flessenactie gehouden die 236 euro heeft opgebracht, dat bedrag is verdubbeld door de Coop supermarkt.’’ Er werd ook nog gedacht aan een waterelement in de speeltuin. Maar de kosten via de waterleiding waren te hoog en het gebruik van grondwater was niet mogelijk.

‘Mooi voor iedereen’

Dat spelen in de kooi leuk is, laten sportcoaches Lucas Herrings en Emma van Mourik de kinderen ervaren met tikkertje en balspelen. ,,Zo promoten we sport en spel en laten we zien dat buitenspelen mooi is voor iedereen.’’ Wethouder Baartmans feliciteert de kinderen met hun natuurspeeltuin. ,,Gaan jullie hier iedere dag spelen, is dat afgesproken?’’, vraagt ze. Een hard en langdurig ‘ja’ krijgt ze als antwoord.