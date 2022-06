Kolonel Ellen Meeuwsen verlaat vliegbasis Woensdrecht: 'Jonge vrouwen durven nu hun ambitie uit te spreken’

Nieuwe woningen in de Steenberg­se winkel­straat: veertien luxe appartemen­ten in aantocht

STEENBERGEN - In de Grote Kerkstraat en aan de Oostdam in Steenbergen komen twee gebouwen met twaalf tot veertien luxe koopappartementen. ,,We hebben al veel aanvragen gekregen”, zegt Marc van den Bergh van Van den Bergh Vastgoed & Ontwikkeling, die de woningen gaat bouwen.

