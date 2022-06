Kolonel Meeuwsen verlaat Woensdrecht: ‘Trots dat mijn post hier ook andere vrouwen inspireert’

Nieuw Bravis ziekenhuis: snel uit bed en relaxen in de lounge

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Een ziekenhuisverblijf is doorgaans niet plezierig, maar wie vanaf 2029 in de nieuwbouw van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal wordt opgenomen, kan ontspannen en een gezond vorkje prikken in een gezamenlijke lounge op de verpleegafdeling.

23 juni