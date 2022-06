Krachtpatserij in Ossendrecht bij strijd om ‘Sterkste Man van de Brabantse Wal’

Aan de wedstrijd namen twintig spierbundels deel. De helft in de gewichtsklasse 105 kilo min, en de andere helft kwam uit in de gewichtsklasse 105 kilo plus. De sterke mannen kregen vijf krachtproeven voorgeschoteld waaronder gewicht heffen, hamer slingeren en rotsblokken optillen. Ze moesten niet zomaar één rotsblok op hun schouder leggen maar vijf stuks op een rij, oplopend van 70 tot 140 kilo.

Blessures vermijden

De meeste deelnemers zijn vaste klanten bij de wedstrijd in Ossendrecht maar er ontbreken er dit jaar een stuk of tien. Harold Arts, die samen met zijn vrouw Tamara en Maurice Uijtdewillegen de wedstrijd heeft georganiseerd, zegt dat op dezelfde dag in België en Nederland meer sterkste man wedstrijden aan de gang zijn. ,,En binnenkort zijn er ook nog de wedstrijden om het nationaal kampioenschap. Veel mannen vermijden daarom het risico om vlak voor zo een belangrijk nationaal kampioenschap een blessure op te lopen.”

Arts denkt er dan ook aan om vanaf volgend jaar de wedstrijd in september te houden in plaats van zoals de laatste jaren in juni. ,,We hopen dan weer op meer deelnemers.” Arts is trots dat het evenement financieel te behappen is. ,,Dat is vooral te danken aan een aantal Ossendrechtse ondernemers die ons elk jaar weer royaal sponsoren.”