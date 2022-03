'Krankzinnig hoog aantal' medewerkers thuiszorg ziek: organisaties staan voor onmogelijke keuze

interview Deze fantieke vastena­vend­ver­za­me­laar maakt een boek over 6x11 jaar de Incasso Burgerij

BERGEN OP ZOOM - De Incasso Burgerij, beter bekend als de ICB van Stichting Vastenavend, viert over vier jaar het 6x11-jarig jubileum. Voor de fanatieke vastenavendverzamelaar Jeroen Verhulst reden om zich eens goed vast te bijten in dit onderwerp: hij wil een boek uitbrengen over de ICB.

28 februari