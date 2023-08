Kunstenaar Mart tovert smerig tunneltje om met kleurrijke muurschildering: ‘Het was een zwijnenstal’

Man opgepakt voor vier au­to-inbraken in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Dankzij een alerte getuige is een 32-jarige man opgepakt in Bergen op Zoom op verdenking van minimaal vier auto-inbraken. Dat meldt de politie. De verdachte werd in de nacht van dinsdag op woensdag rond 00.45 uur in de kraag gevat op het Mineurplein.