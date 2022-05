Kunstenaars exposeren in Hoogerheide: ‘Achter ons Parkinsongezicht, schijnt nog altijd het licht’

Jubileume­di­tie Op De T Festival compleet met nog drie bands: Sqander Squad, De Baron en Blaas of Glory

BERGEN OP ZOOM - Na Tim Knol & The Bluegrass Boogiemen, Mindblow en 666 The Nightmare is het programma van Op de T Festival nu compleet met optredens van Squander Squad, De Baron en Blaas of Glory.

