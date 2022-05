Lekker gastvrij, Moerdijk: vervuilde grond aanbieden om Oekraïense vluchtelingen op te laten wonen

Want zeg nou zelf: het is toch grandioos dat er in mijn woonplaats, op slechts twee steenworpjes afstand van mijn bedstee, een hele nieuwe wijk uit de grond wordt gestampt voor Oekraïense vluchtelingen? Die hier dus niet in een of ander verpauperd bejaardenhuis worden gepropt, zoals in Bergen op Zoom. Of - godbetert - in een gevangenis, zoals in Breda.