Lerarentekort in West-Brabant neemt verder toe: ‘Klassen worden steeds groter’

Dat is de verwachting van uitkeringsinstantie UWV op grond van de laatste cijfers. Terwijl het aantal WW-uitkeringen voor docenten en onderwijsassistenten in een jaar tijd in West-Brabant met 35 procent daalde, nam het aantal openstaande vacatures juist met 39 procent toe. In absolute cijfers: in juli zaten er 96 leerkrachten in de kaartenbakken van UWV, tegenover 156 vacatures in het eerste kwartaal van 2022.