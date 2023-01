‘Leske’ onvervalst Bergs op school: ‘Dialect onderdeel van cultureel erfgoed’

BERGEN OP ZOOM - Tutter, murrepel, eila en d’ammezuur: het Bergse dialect klinkt lang niet iedereen meer bekend in de oren. Dat geldt wél voor de kinderen van basisschool De Krabbenkooi in Bergen op Zoom. Daar werd woensdagochtend voorgelezen uit een echt Bergs kinderboek.

‘Eila kinders!’ klinkt het door de gangen van De Krabbenkooi: de kleuters weten inmiddels al hoe laat het is. Elseline Withagen van dialectgenootschap De Berregse Kamer komt voorlezen uit Retteketet en andere ver’ale, een boek dat volledig in het Bergs dialect is geschreven.

Het dialect verdwijnt langzaam naar de achtergrond en dat is jammer, vindt Withagen. ,,Het is toch onderdeel van het cultureel erfgoed en dat wil het dialectgenootschap bewaken.” Zo zijn er naast leesboeken ook een woordenboek en spreekwoordenboek uitgebracht. Die worden onder andere gebruikt in het onderwijs. ,,De bovenbouw krijgt dan een ‘leske’ Bergs”.

Monumenten

De dialectlessen sluiten goed aan op de profilering van de basisschool. De school heeft monumenten als De Peperbus en Het Markiezenhof groot afgebeeld binnen het gebouw. Ook heeft ieder klaslokaal een typisch Bergse naam, zoals ‘de Geit’ en ‘de Draak’. ,,We staan bekend als een binnenstadschool en vinden het belangrijk dat de kinderen leren over de Bergse cultuur”, vertelt Marcella Schepers, intern begeleider bij De Krabbenkooi. ,,Bovendien is het ook goed voor de taalontwikkeling.”

Quote De kinderen gebruiken woorden die hun eigen ouders niet eens kennen! Judith Hopmans, leerkracht

Eigen cultuur begrijpen

Burgerschap is dan ook een van de doelen van de school. ,,Kinderen leren zo hun eigen cultuur begrijpen en gaan de verschillen met de cultuur van een ander waarderen”, legt Judith Hopmans, leerkracht van groep 1 en 2, uit. Ze vertelt dat de kinderen erg enthousiast meedoen als Withagen komt voorlezen. ,,Er blijven steeds meer Bergse woorden hangen en dat wordt ook thuis opgemerkt. De kinderen gebruiken woorden die hun eigen ouders niet eens kennen!”