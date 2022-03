Lieve Letty, red Bergen op Zoom!

Snuffelen aan toekomst in de logistiek: ‘We willen jongeren informeren’

BERGEN OP ZOOM - Een parcours afleggen met een stapel pallets op een pompwagen. Met een heftruck manoeuvreren in een simulator. Of als een pakket- of maaltijdbezorger met een zware tas op je rug op een scootersimulator een route rijden.

23 maart